KSG Agro очікує майже 40% падіння прибутку

Варшава. Українська сільськогосподарська компанія KSG Agro (Дніпропетровська область) прогнозує в поточному році скорочення свого чистого прибутку до 17 млн ​​дол. з 28 млн дол. в минулому році на тлі збільшення скоригованого чистого прибутку до 14 з 13 млн дол. роком раніше.

Про це сказано в презентації компанії, текстом якої володіє УНІАН.

Компанія очікує зниження прибутку до вирахування податків, амортизації і відсотків (EBIDTA) в поточному році майже на 20% до 25 з 31 млн дол. на тлі зростання виручки в 1,5 раза до 53 млн дол.

Згідно з презентацією, на фінансові результати KSG Agro 2012 року негативно вплинули погані погодні умови.

Водночас результати компанії, що дебютувала на Варшавському фондовому ринку у минулому році, значно кращі за показники двох попередніх років.

У 2010 році порівняно з 2009 роком компанія збільшила чистий прибуток в 5 разів до 10 млн дол. роком раніше на тлі зростання виручки до 16 з 14 млн дол.

Компанія також відзначила, що за перші три квартали поточного року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року частка виручки від її головного сільськогосподарського сегмента знизилася до 50 із 65% на тлі зростання сегмента виробництва продуктів харчування - до 40 з 26 відсотків і інших сегментів до 10 з 9%.

Як повідомляв УНІАН, за дев'ять місяців поточного року KSG Agro скоротила чистий прибуток на 43% до 10,5 млн дол на тлі 56% зростання виручки до 18,6 млн дол.

Компанія пояснила менший прибуток зростаючими витратами, в тому числі, на обслуговування кредитів, які вона взяла на купівлю нових активів.

Довідка УНІАН. За останніми даними, 65,66% KSG-Agro належить голові ради директорів компанії Сергію Касьянову (через ICD Investments SA), 10% - пенсійному фонду Generali OFE, 5,5% - ING OFE. Решта - free float.

Капіталізація компанії, яка оцінює свої активи на кінець вересня поточного року в більш ніж 190 млн дол., становила на Варшавській фондовій біржі в понеділок, 10 грудня, близько 50 млн доларів.

В ході IPO KSG-Agro продала 33% своєї акцій за майже 40 млн доларів.

Загальний борг компанії на кінець третього кварталу становив близько 32 млн дол.