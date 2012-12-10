АМКУ оштрафував «Сандору» на 3 млн грн за неправдиву інформацію про товар

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України оштрафувала на 3 млн. грн виробника соків і нектарів компанію «Сандора» (с. Миколаївське, Миколаївська обл.) за поширення неправдивої інформації про товар. Про це УНІАН повідомили у прес-службі АМКУ.

Зокрема, на упаковках сокової продукції торгових марок «Сандора», «Сандора Мультиактив» і «Сандора Мікс» зазначається: «Затверджено Міністерством охорони здоров'я України».

Розслідування комітету показало, що таке твердження розміщене без належних підстав і відповідних документів, прийнятих Мінохоронздоров'я.

За даними АМКУ, компанія також вказала помилкові відомості на упаковках гранатового і мультивітамінного нектарів «Сандора», а саме: «800 г гранатів = 1 л гранатового нектару» і «1 кг екзотичних фруктів = 1 л мультивітамінного нектару», відповідно.

Насправді, для виготовлення 1 л гранатового і мультивітамінного нектарів використовується значно менша кількість свіжих фруктів. Отже, така інформація не відповідає дійсності, відзначили в АМКУ.

При визначенні розміру штрафу враховано, що порушення здійснене вперше і те, що товариство сприяло розгляду справи.

Тимчасова адміністративна колегія зобов'язала компанію припинити порушення, а також провести інвентаризацію залишків спірних упаковок і утилізувати їх.

Довідка УНІАН. ТОВ «Сандора» є одним із найбільших виробників сокової продукції в Україні і входить до корпорації PepsiCo.

Виробничі потужності компанії включають завод з переробки фруктів, овочів і виробництва соків (Миколаївська обл.), завод з виробництва соків (Миколаївська обл.) і два заводи з переробки фруктів і овочів (Херсонська обл.).

Портфель торгових марок компанії «Сандора» складається з сокових брендів («Сандора», «Сандорик», «Дар», «Садочок», «Миколаївський соковий завод»), сокових напоїв SANDAY, холодного чаю Lipton Ice Tea і Sanday Ice Tea, газованих напоїв Pepsi, 7 UР, «Фрутонус», двох брендів вина («Золото Ольвія» і «Святкова Колекція»), енергетичного напою Adrenaline Rush і чіпсів Lay’s.