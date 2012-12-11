МінАП: експортний потенціал цукру в Україні у 2012-2013 МР становитиме 200 тис. тонн

Експортний потенціал цукру в Україні в 2012-2013 маркетинговому році (МР, вересень 2011 р. - серпень 2012 р.) становитиме близько 200 тис. тонн, повідомив в інтерв'ю газеті «Коммерсант» перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Іван Бісюк.

«Експортний потенціал галузі прогнозується на рівні 200 тис. тонн. Традиційними ринками збуту для українського цукру є країни СНД. Проте на сьогоднішній день вони закриті у зв'язку з високими ставками ввізного мита», - сказав в інтерв'ю І.Бісюк.

(УНІАН: У вересні Національна асоціація цукровиробників України «Укрцукор» прогнозувала експортні поставки цукру з України в поточному МР на рівні 300-400 тис. тонн.

Також нагадаємо, що «Укрцукор» оцінював експортний потенціал цукру в минулому - 2011-2012 маркетинговому році (МР, вересень 2011 - серпень 2012) в 470 тис. тонн. Однак показник потенційного експорту, як правило, набагато вище, ніж реальний експорт. Наприклад, експорт цукру з України в 2011/2012 МР (МР, вересень 2011 - серпень 2012) склав 150 тис. тонн. У 2010-2011 МР - експорт цукру з України склав 6,22 тис. тонн; в 2009-2010 МР. - Всього 300 тонн).

Він також зазначив, що в рамках переговорів щодо створення зони вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом досягнуто домовленість про встановлення квоти на експорт українського цукру до ЄС обсягом 20 тис. тонн на рік. Крім того, за словами І.Бісюка, близько 250 тис. тонн цукру на рік експортується у вигляді кондитерських виробів. При цьому, відповідно до домовленостей із ЄС про вільну торгівлю кондитерськими виробами, планується збільшення таких поставок більш ніж до 300 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, згідно з оцінками Мінагропроду, в 2012-2013 МР в Україні буде вироблено понад 2 млн тонн цукру. В 2011-2012 МР українські цукрові заводи виробили 2,33 млн тонн цукру з цукрового буряка врожаю 2011 р. при потребі внутрішнього ринку 1,86 млн тонн.

У вересні Національна асоціація цукровиробників України «Укрцукор» прогнозувала експортні поставки цукру з України цього МР на рівні 300-400 тис. тонн.

Експорт цукру з України минулого маркетингового року становив 150 тис. тонн.

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