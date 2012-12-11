В Україні за 11 місяців зросло поголів'я ВРХ, свиней та птиці

В Україні, станом на 1 грудня 2012 року, поголів'я великої рогатої худоби (ВРХ) становило 4,807 млн голів, що на 1,3% більше, ніж на аналогічну дату 2011 року, повідомляє Державна служба статистики.

Водночас поголів'я корів скоротилося на 0,7% - до 2,591 млн голів.

Також повідомляється, що поголів'я свиней за 11 місяців 2012 року збільшилося порівняно з аналогічним показником 2011 р. на 2,7% і становило 7,954 млн голів. У свою чергу, поголів'я овець і кіз знизилося на 0,3% - до 1,837 млн голів.

За інформацією Держстату, поголів'я птиці за 11 місяців п.р. виросло на 8,7% - до 228,305 млн голів.

Нагадаємо, в 2011 році поголів'я ВРХ скоротилося на 0,5% - до 4,5 млн голів, у тому числі корів - на 1,6% - до 2,6 млн голів, свиней - на 6,1% - до 7, 5 млн голів; птиці - на 2,1% - до 199,5 млн голів; поголів'я овець і кіз зросло на 0,5% - до 1,74 млн голів.