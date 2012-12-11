S&P переглянула прогноз рейтингів компанії «Українські Аграрні Інвестиції»

Служба кредитних рейтингів Standard & Poor's переглянула прогноз за рейтингами українського виробника сільськогосподарських культур і трейдера ТОВ «Українські Аграрні Інвестиції» (Ukrainian Agrarian Investments S.A.) зі «Стабільного» на «Негативний», сказано в повідомленні рейтингового агентства, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, одночасно довгостроковий кредитний рейтинг компанії підтверджений на рівні «В».

Перегляд прогнозу відображає зниження S&P довгострокових суверенних рейтингів України.

«На нашу думку, український виробник сільськогосподарських культур і трейдер ТОВ «Українські Аграрні Інвестиції» схильний до високого країнового ризику, пов'язаного з веденням операційної діяльності в Україні, оскільки майже весь обсяг виручки компанії припадає на операції на внутрішньому ринку, незважаючи на те, що 70% виробленого зерна йде на експорт», - говорять в S&P.

Прогноз «Негативний» за рейтингами «Українські Аграрні Інвестиції» відображає прогноз по суверенних рейтингах.

«У відповідності з нашими критеріями рівень рейтингів компанії «Українські Аграрні Інвестиції» обмежується рівнем довгострокового суверенного кредитного рейтингу і оцінкою ризику переказу і конвертації валюти України, що визначається нашою думкою про високу схильність компанії до країнових ризиків України», - наголошується в повідомленні рейтингового агентства.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня S&P знизило довгострокові кредитні рейтинги України до «В» у зв'язку зі значними потребами країни у зовнішньому фінансуванні. Прогноз - «Негативний».

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Українські Аграрні Інвестиції» займається обробкою землі і виробництвом сільськогосподарської продукції, володіє одним з найбільших земельних банків в Україні. У структуру холдингу входить 70 аграрних господарств в чотирьох регіонах України.