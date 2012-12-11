S&Р переглянула прогноз рейтингів агрохолдингу «Мрія»

Служба кредитних рейтингів Standard & Poor's переглянула прогноз рейтингів українського агрохолдингу «Мрія» зі «Стабільного» на «Негативний», йдеться в повідомленні рейтингового агентства, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, одночасно довгостроковий кредитний рейтинг агрохолдингу підтверджено на рівні «В».

«На нашу думку, українська сільськогосподарська компанія «Мрія Агрохолдинг» схильна високим країновим ризикам, що пов'язані з веденням операційної діяльності в Україні, оскільки отримує майже весь обсяг виручки від операцій на внутрішньому ринку», - кажуть в S&P.

Прогноз «Негативний» за рейтингами «Мрії» відображає прогноз за рейтингами України.

«У відповідності до наших критеріїв рівень рейтингів «Мрії» обмежується рівнем довгострокового кредитного рейтингу України, що визначається нашою думкою про високу схильність «Мрії» країновим ризикам, пов'язаним із веденням діяльності в Україні», - наголошується в повідомленні S&P.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня S&P знизило довгострокові кредитні рейтинги України до «В» у зв'язку зі значними потребами країни у зовнішньому фінансуванні. Прогноз - «Негативний».

Довідка УНІАН. Багатопрофільний агрохолдинг «Мрія», контрольований родиною українських бізнесменів Гутов, у 2008 році через зареєстровану на Кіпрі компанію Mriya Agro Holding Plc привернув 90 млн дол. шляхом продажу на Франкфуртській біржі 20% акцій.

«Мрія» обробляє близько 300 тис. гектарів землі в Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій областях і не виключає виходу в інші регіони країни.

Холдинг має власне виробництво насіння, завод потужністю 300 тонн на добу, понад 1 300 одиниць сільськогосподарської та логістичної техніки. В управлінні компанії є три елеваторні комплекси та зерносховища ємністю зберігання 410 тис. тонн і картоплесховище ємністю 36 тис. тонн, а також сучасні логістичні центри.

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