У Житомирській області податкова затримала партію небезпечної для здоров’я фальсифікованої горілки

У Житомирській області на трасі Київ-Чоп співробітники податкової міліції затримали вантажний автомобіль, в якому було 3,36 тис. ящиків фальсифікованої горілчаної продукції.

Як повідомили УНІАН в управлінні податкової міліції ДПС у Житомирській області, у рамках проведення спецоперації «Акциз» у суботу, 8 грудня, податківці затримали на в'їзді до Житомира автомобіль, який перевозив 67,2 тис. пляшок горілки.

За оперативними даними, горілка була фальсифікованою і направлялася до обласного центру для реалізації напередодні новорічних свят.

Після проведення експертизи було встановлено, що цей фальсифікат міг завдати шкоди здоров'ю громадян, повідомили в управлінні.

За даними податкової міліції, партію фальсифікату збиралися вивантажити в одному з гаражних кооперативів Житомира, а потім реалізувати через торгові точки.

За цінами «чорного ринку», вартість вилученої продукції, яку було брендовано під торгову марку одного з відомих українських виробників, становить близько 1 млн грн. Податкова міліція проводить перевірку для встановлення виробника фальсифікату.