У Житомирській області селяни масово об'єднуються в кооперативи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час обласної наради з питань розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів за державною програмою «Рідне село» у Житомирській облдержадміністарції повідомив заступник голови Житомирської ОДА з аграрних питань Микола Дейсан.

За його словами, "в області процеси об'єднання селян у кооперативи вже стали масовими, завдяки кооперативам аграріям вдасться поліпшити якість і безпеку сільськогосподарської продукції".