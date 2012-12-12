У Житомирській області селяни масово об'єднуються в кооперативи
08:43, 12 грудня 2012Агро
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У Житомирській області селяни масово об'єднуються в кооперативи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час обласної наради з питань розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів за державною програмою «Рідне село» у Житомирській облдержадміністарції повідомив заступник голови Житомирської ОДА з аграрних питань Микола Дейсан.
За його словами, "в області процеси об'єднання селян у кооперативи вже стали масовими, завдяки кооперативам аграріям вдасться поліпшити якість і безпеку сільськогосподарської продукції".
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