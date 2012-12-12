На розвиток тваринництва у бюджеті-2013 передбачено 650 млн грн - Мінагропрод

Уряд України передбачив у державному бюджеті на 2013 рік 650 млн грн для фінансування програм з підтримки виробників тваринницької продукції.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

«У 2013 році буде збережено механізм підтримки виробників тваринницької продукції. Зокрема, кошти планується спрямувати на виділення спеціальної бюджетної дотації за утримання і збереження молодняку ВРХ, на стимулювання будівництва сучасних тваринницьких комплексів шляхом часткового відшкодування їх вартості і на часткове відшкодування вартості придбаних племінних телиць, нетелей і корів», - цитує прес-служба очільника міністерства Миколу Присяжнюка.

За словами міністра, у 2013 році зі спецфонду державної підтримки тваринництва, як і раніше, відшкодовуватимуться витрати на закупівлю установок індивідуального доїння корів і виплачуватися дотації за вирощену і продану на забій худобу. Разом з тим, у 2013 році передбачена спеціальна бюджетна дотація на утримання і збереження молодняку овець.

За інформацією Міністерства аграрної політики і продовольства, у 2012 році на програми у сфері підтримки тваринництва було виділено 732 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, витратами – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

6 грудня Президент України Віктор Янукович не виключив перегляду показників держбюджету на 2013 рік за підсумками першого кварталу.

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