Лісгоспи Житомирщини першими в Україні перейшли на європейську систему роботи

Лісівники Житомирщини першими в Україні перейшли на європейську систему господарювання, запровадивши в усіх лісгоспах ультрасучасну систему електронного обліку деревини.

Як повідомив УНІАН начальник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Володимир Ткачук, "на Житомирщині цьогоріч працівники лісогосподарської галузі першими в Україні завершили впровадження передового досвіду розвинених європейських країн , застосувавши у лісогосподарських підприємствах електронний облік деревини".

За його словами, ця інновація унеможливлює незаконні вирубки та продаж деревини, добутої незаконним шляхом, оскільки забезпечує поштучне маркування лісоматеріалів. Введення електронної системи обліку деревини, окрім того, заощаджує кошти і час при завантаженні сировини і при оформленні супровідних документів на перевезення лісопродукції. Завдяки маркуванню деревини електронними бирками підвищується ефективність роботи рейдових бригад , які визначають законність походження лісоматеріалів.

В. Ткачук розповів також , що робота по впровадженню електронного обліку деревини у лісгоспах Житомирщини почалась з 2010 року на усіх підприємствах області. Новий метод дозволив оптимізувати чисельність лісової охорони, яка набула нового статусу: деяких лісівників перевели на посаду майстрів лісу, підвищився їх кваліфікаційний рівень , і, відповідно, зросла заробітна платня - з 1,5-2-х до 5-ти тис. грн.

У лісогосподарських підприємствах області тепер також відходять від нижньоскладських робіт, створюючи проміжні склади і реалізуючи деревину автомобільним транспортом, що відчутно дешевше за перевезення залізницею.

Для застосування нової технології у лісопідприємствах області за три роки витрачено загалом близько 4 млн. грн. Так, тільки у Ємільчинському лісництві, і яке є пілотним підприємством у впровадженні новітньої системи, за рік-півтора очікується економія коштів у 3 млн. грн. Ці гроші наступного року спрямують на підвищення зарплати, придбання сучасних великовантажних автомобілів, що дозволить лісгоспу відмовитись від послуг залізниці, вартість яких постійно зростає.

Економія коштів також дозволяє лісівникам Житомирщини будувати лісові дороги і закуповувати дорожньо-будівельну техніку. Так, у Ємільчинському лісництві за 2012-й рік збудовано 3,5 км капітальних доріг і 10 км шляхів підготовлено для майбутніх будівельних робіт. Лісові дороги потрібні не тільки лісівникам, а й санітарно-медичному транспорту, пожежникам, товароперевізникам . Для впровадження передового досвіду європейських країн у лісогосподарських підприємствах Житомирщини також модернізували систему переробки і догляду за лісовими масивами, тепер вона забезпечує більш ефективне господарювання.

Довідка УНІАН. Житомирська область займає перше місце в Україні за запасами лісових ресурсів. На житомирській землі нараховується 1 млн. 49 тис. гектарів лісів. Колектив лісівників Житомирщини складає майже 8 тис. працівників. У складі Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства - 16 лісгоспів та Поліський природний заповідник.