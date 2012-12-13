Виробництво курятини в Україні в 2013 році може зрости на 15%

Виробництво курятини в 2013 році може вирости, порівняно з очікуваним за підсумками 2012 об'ємом 1,05 млн тонн, на 15% - до близько 1,2 млн тонн, повідомив УНІАН голова Ради директорів Союзу птахівників України Олександр Бакуменко.

«Буде зростання близько 150 тис. тонн, тобто 15%», - сказав О.Бакуменко. За оцінкою експерта, збільшення обсягів виробництва відбудеться за рахунок зростання виробничих потужностей великих підприємств галузі.

«8 або 9 суб'єктів цього ринку збільшують обсяги виробництва відповідно до своїх бізнес-планів», - зазначив О.Бакуменко.

Разом із зростанням виробництва очікується і зростання експорту курячого м'яса з України. За словами О.Бакуменко, у 2013 році експорт може зрости до 140 тис. тонн з 80 тис. тонн у 2012 році. До того ж основні напрямки експорту залишаться колишніми: країни Азії, Африки, СНД.

О.Бакуменку важко прогнозувати обсяги експорту курятини на ринок Європейського Союзу, однак він відзначив високі ставки мит на цю продукцію. За його словами, залежно від типу партії м'яса - тушка, крильця, стегна, філе і т.і. - мита варіюються від 160 до 800 євро за тонну м'яса.

Нагадаємо, 4 грудня 2012 р. під час засідання постійного комітету з питань харчування та здоров'я тварин (SCOFCAH) Гендиректорату Єврокомісії всі країни - члени ЄС проголосували за надання Україні дозволу на експорт продукції птахівництва, зокрема м'яса домашньої та дикої птиці, яєць і яєчних продуктів, на ринок ЄС. На погодження відповідних змін до Регламенту Єврокомісії та надання програми контролю сальмонели з боку України буде потрібно близько 2-3 місяців.

Згідно з даними Союзу птахівників України, у 2011 році внутрішнє виробництво м'яса птиці становило 1 млн тонн (у забійній вазі).