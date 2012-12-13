Україна за 3 місяці скоротила експорт соняшникової олії на 15%

Експорт соняшникової олії з України за три місяці 2012-2013 маркетингового року (МР: вересень 2012 - серпень 2013) скоротився на 15% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до близько 940 тис. тонн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив генеральний директор асоціації «Укроліяпром» Степан Капшук.

«Експорт приблизно 950 тис. тонн, можливо, навіть менше», - сказав він.

Капшук також підтвердив раніше озвучений прогноз експорту в поточному маркетинговому році в обсязі близько 3,2 млн тонн.

Водночас експерт допускає можливість збільшення зовнішніх поставок олії за рахунок перехідних запасів. «У нас величезні перехідні залишки в терміналах... Близько 140 тис. тонн є на заводах і в терміналах на початок місяця (грудня - УНІАН)», - зазначив Капшук.

За словами експерта, за 3 місяці поточного маркетингового року в Україні вироблено близько 1 млн тонн масла з 2,4 млн тонн насіння соняшнику.

Згідно з прогнозом асоціації «Укроліяпром», виробництво соняшникової олії в Україні в поточному маркетинговому році становитиме близько 3,6 млн тонн.

За даними «Укроліяпром», у 2011-2012 маркетинговому році виробництво соняшникової олії в Україні становило 3,8 млн тонн, експорт - 3,2 млн тонн.