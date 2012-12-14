Мексика посилює захист національного напою - текіли

Найвідоміший у світі національний мексиканський продукт - текіла - отримав в минулий четвер, 13 грудня, додаткові заходи захисту та підтримки, в тому числі і на міжнародному ринку, завдяки прийнятим урядом країни новим регулюючим нормам, повідомляє Міністерство економіки Мексики.

Зміни до законодавства про текілу стосуються, в першу чергу, чіткого розмежування в маркуванні пляшок, що містять саме текілу, і тих, які містять інші алкогольні напої, зроблені на базі агави (кактус, що використовується при виробництві текіли) і нагадують текілу.

"Нові норми в регулюванні дозволять споживачам бути абсолютно впевненими в автентичності текіли, відокремивши її від інших алкогольних напоїв, вироблених на базі агави", - йдеться в повідомленні відомства. З ініціативою такого розмежування виступили самі виробники текіли, які отримують збитки від випуску конкурентами численних напоїв зі схожими на текілу властивостями, що, однак, не є текілою в повному розумінні цього слова і продаються за ціною істотно нижче текіли, передає РІА "Новости".