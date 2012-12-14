IMC планує до кінця року купити агрогосподарство в Чернігівській області

Українська агропромислова компанія Industrial Milk Companу (IMC) вступила у переговорний процес щодо придбання аграрного господарства в Чернігівській області із земельним банком у 38 тис. га і планує завершити угоду до кінця поточного року.

Про це йдеться в повідомленні компанії, розміщеному на Варшавській фондовій біржі.

Згідно з повідомленням, Антимонопольний комітет України схвалив зазначену угоду.

Відзначається, що агрокомпанія в Чернігівській області володіє потужностями з одноразового зберігання 115 тис. тонн зерна, а також зерносушильного устаткування потужністю 3 тис. тонн в день.

Крім того, компанія, яку придбають, має в своєму розпорядженні близько 6 тис. поголів'я сільськогосподарських тварин, зокрема 2 тис. дійних корів.

На 3 тис. га агрогосподарства вже посіяна озима пшениця. Також наголошується, що грунт підготовлений до посівної кампанії 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, агрохолдинг IMC планував збільшити земельний банк до 120 тис. га з 83 тис. га за рахунок придбання великого земельного активу. Кошти на його придбання в розмірі 200 млн грн планувалося залучити за рахунок розміщення облігацій.

Довідка УНІАН. Industrial Milk Company, яка займається виробництвом молока, вирощуванням, зберіганням та переробкою сільськогосподарських культур, за останніми даними за 2012 рік, орендує 82,7 тис. га землі в Полтавській, Чернігівській і Сумській областях та володіє складськими приміщеннями потужністю зберігання 223 тис. тонн.

У минулому році на оброблюваних 37,9 тис. га компанія виростила 171,8 тис. тонн зернових і олійних культур, що майже на 50% більше, ніж роком раніше. Також IMC збільшила виробництво молока до 18,1 тис. тонн з 16,1 тис. тонн роком раніше, а врожай картоплі - у понад 2,6 рази, до 15,4 тис. тонн.

У травні минулого року заснована в 2007 році компанія продала 24% своїх акцій на Варшавській фондовій біржі за 24,4 млн доларів.

За останніми даними, 59,08% акцій IMC належать Agrovalley Limited, 9,58% - входить до групи ВТБ Російському комерційному банку, 5,1% - польської Amplico PTE. Решта 26,24% - free float.