У Києві міліція та СЕС перевірять вуличні заклади швидкого харчування

Прокуратура Києва зобов’язала столичну міліцію та Державну санiтарно-епiдемiологiчну службу перевірити вуличні заклади швидкого харчування й нелегальні точки продажу продуктів у Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Необхідність такої перевірки прокуратура пояснює великою кількістю випадків харчових отруєнь. Зокрема, як зазначається в повідомленні, за інформацією Міністерства охорони здоров’я України, з початку року через харчові отруєння та гострі кишкові інфекції до лікарень звернулося 430 осіб.

За словами лікарів, основними причинами харчових отруєнь є вживання неякісних продуктів, зокрема у місцях вуличної торгівлі. На думку фахівців, більшість торгових точок на базі малих архітектурних форм, які реалізовують «швидку їжу» в Києві, використовують неякісну продукцію, йдеться в повідомленні.

Прокуратура вимагає провести відповідну перевірку у максимально стислі терміни.