На заході України, у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях очікується погіршення погоди

15 грудня вдень у західних областях України, а 16-17 грудня і в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях очікуються складні погодні умови.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у цих регіонах очікується сніг, мокрий сніг (на Закарпатті та Одещині з дощем); місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини; посилення вітру 15-20 м/с, на заході до 24 м/с, на високогір'ї Карпат 30-35 м/с; вночі 16 грудня в Карпатах та на Закарпатті дуже сильні опади.

Вдень 15 грудня та протягом 16-17 грудня на річках Закарпаття очікується підвищення рівнів води: на ділянці Тиси Ділове - Вилок та її притоках на 0,3-1,0 м; у нижніх течіях річок Латориця та Стара - 0,5-1,5 м, Боржава - 1,5-2,5 м, без негативних наслідків; 16-17 грудня на рiчках басейнiв Cяну, Днiстра (Львiвщина, Івано-Франкiвщина), Прута та Сіреті пiдйоми рiвнiв води на 0,2 - 0,7 м над поточними, без негативних наслідків. На окремих дiлянках рiчок руйнування льодового покриву, льодохiд, мiсцями можливе формування заторiв льоду з додатковим пiдйомом рівнів води до 0,5 м.

З 15-17 грудня на мілководдях Кременчуцького, Дніпродзержинського і Дніпровського водосховищ очiкується початок льодоутворення у вигляді заберегів та шугоходу; на Київському та Канівському водосховищах відбуватиметься посилення льодових явищ до утворення льодових перемичок та встановлення льодоставу.