Сільськогосподарське виробництво в Україні скоротилося на 5%

Спад обсягів сільськогосподарського виробництва в Україні у січні-листопаді 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року становив 4,8%, повідомив Держстат.

За даними Держстату, спад виробництва на сільгосппідприємствах за цей період становив 7,2%, у домогосподарствах - 2,4%.

Згідно з повідомленням Держстату, в січні-листопаді ц.р. обсяги виробництва продукції рослинництва скоротилися на 8,2%, тваринництва - зросли на 3,2%.

За інформацією Держстату, загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами продукції власного виробництва за січень-листопад 2012 року порівняно з відповідним періодом 2011 року збільшився на 22%, в т.ч. продукції рослинництва - на 30%, продукції тваринництва - на 5%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за 11 місяців ц.р. зросли порівняно з аналогічним періодом минулого року на 7%, у тому числі на продукцію рослинництва - на 3%, тваринництва - на 10%.

Станом на 1 грудня у сільгосппідприємствах (крім малих), що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 21,4 млн тонн зерна (на 27% менше, ніж на 1 листопада 2011 р.), в т.ч. 6,5 млн тонн пшениці, 2,1 млн тонн ячменю, 11,2 млн тонн кукурудзи, 0,4 млн тонн жита.

Запаси насіння соняшнику до 1 грудня становили 4,9 млн тонн (на 14% менше, ніж на 1 грудня 2011 р.)

Довідка УНІАН. У 2011 році обсяги сільськогосподарського виробництва в Україні порівняно з 2010 роком на тлі гарного врожаю зернових збільшилися на 17,5%. Водночас зростання виробництва продукції рослинництва в 2011 році становило 28,2%, тваринництва - 2,5%.

За підсумками 2010 року обсяги сільськогосподарського виробництва в Україні порівняно з 2009 роком скоротилися на 1,5%.