У 2012 році Україна експортувала 1,16 мільйона тонн ріпаку

За 10 місяців поточного року вітчизняні аграрії експортували майже 1,16 мільйона тонн ріпаку на загальну суму понад 711 мільйонів доларів США. Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики. Зокрема, порівняно з минулим роком експорт українського ріпаку зріс на 465 тисяч тонн. Загалом цьогоріч вітчизняні аграрії зібрали майже 1,2 мільйона тонн цієї культури.

«У структурі експорту вітчизняної продукції рослинництва значна роль належить олійним культурам, з яких варто відзначити динаміку поставок на зовнішні ринки українського ріпаку. Загалом у 2012 році ріпаку експортовано майже на 270 мільйонів доларів більше порівняно з минулим роком», - зазначив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк.

Він також наголосив, що у 2012 році Україна відкрила для себе нові ринки для поставок цієї культури, наприклад ОАЕ, Португалію, Італію.

«Цьогоріч найбільшими імпортерами українського ріпаку стали Польща - 304 тисячі тонн, Бельгія - 216 тисяч тонн, Франція –-183 тисячі тонн та Нідерланди – 180 тисяч тонн», − додав М.Присяжнюк.