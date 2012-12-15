Завтра на заході України, Житомирщині, Вінниччині, та Одещині сильні опади

Завтра, 16 грудня, у західних областях України, на Житомирщині, Вінниччині, та Одещині очікуються складні погодні умови: сніг, мокрий сніг (на Закарпатті та Одещині з дощем), місцями сильні опади, вночі в Карпатах і на Закарпатті дуже сильні опади; налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На решті території без істотних опадів. На дорогах країни, крім крайнього півдня, ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, на заході до 24 м/с, на високогір'ї Карпат 30-35 м/с. Температура у східній частині та на півночі Лівобережжя вночі 14-19°, вдень 8-13° морозу; в західних областях і в Криму вночі та вдень від 4° морозу до 1° тепла (вдень на Закарпатті та півдні Криму до 5° тепла); в південних областях вночі 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; на решті території вночі 8-13° морозу, вдень 4-9° морозу.

У Києві та області без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура в області вночі 8-13°, вдень 4-9° морозу. У м. Києві температура вночі близько 10° морозу, вдень 5-7° морозу.