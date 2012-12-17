Озимі посіви в Україні не перебувають під ризиком вимерзання - Гідрометцентр

В Україні на сьогодні відсутня загроза вимерзання озимих посівів завдяки сніжному покриву, повідомила УНІАН начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко.

"Морозів, які могли б зашкодити озимим культурам, досі не було", - повідомила Т.Адаменко. За її словами, найнижчі температури на сьогоднішній день спостерігаються в північних областях України - до 20-22 градусів нижче нуля. Водночас на решті території України температура коливається від мінус 11 до мінус 16 градусів.

"Немає снігу у нас, на жаль, на півдні, в Криму, в Херсонській, Миколаївській, частково Запорізькій областях. Але тут поки що і не очікується таких морозів, які могли б ускладнити перезимування", - уточнила експерт.

Т.Адаменко зазначила, що найвищий сніговий покрив зафіксований в західних областях України. Експерт також повідомила, що в цих регіонах ймовірне випрівання озимих сходів, якщо рясний сніговий покрив пролежить більше 30 днів на незамерзаючій землі. Тим не менш, Т.Адаменко очікує, що протягом зими в Україні будуть відлиги, які зможуть запобігти процесу випрівання озимих.

Згідно з моніторингом Гідрометцентру, близько 12% озимих на сьогодні оцінюються як слаборозвинені (в основному, в Херсонській, Луганській, Одеській областях), до їх числа також входить частина незійшлих озимих в Криму. При цьому в цілому по Україні стан озимих стійкий.

Як зазначила Т.Адаменко, до кінця грудня в Україні очікується підвищення температур.

За даними Мінагропроду, озимі культури під урожай 2013 посіяно на площі 8,1 млн га.