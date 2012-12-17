Середня орендна плата за земельні паї в 2013 році може вирости на 15-20%

В Україні в 2013 році середній розмір орендної плати за земельні паї може вирости на 15-20%.

Про це УНІАН повідомили в Державному агентстві земельних ресурсів з посиланням на заступника голови відомства Євгена Бердникова.

«У наступному році середній розмір орендної плати за земельні паї може збільшитися на 15-20%. Якщо рік тому в середньому по Україні були ставки 300-350 грн/га, то сьогодні ця цифра становить близько 400 грн/га. Тобто зростання відбулося в 1,5 раза», - сказав він.

Є. Бердников зазначив, що тренд щодо збільшення вартості оренди землі продовжиться з урахуванням того розміру нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, які є на сьогодні.

Він нагадав, що цього року були введені зміни в методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Однак ця норма не діє автоматично за договорами, йде поступове їх переукладання.

«Думаю, що вже протягом року ця цифра буде поступово підтягуватися до 550-650 грн/га», - повідомив Є. Бердников.

Нагадаємо, на сьогодні ставка оренди за користування земельним паєм становить 3% від нормативної грошової оцінки землі.

З 1 січня п.р. нормативна грошова оцінка землі збільшилася з 12 до 20 тис. грн за гектар.