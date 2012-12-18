У цьому році підприємства АПК експортували майже 30 тис. т круп на 12,2 млн доларів

За 10 місяців 2012 року в Україні вироблено 239,5 тисячі тонн круп, що майже на 2% більше, ніж за відповідний період минулого року. Такі обсяги виробництва не лише повністю задовольняють внутрішній ринок, а й дозволяють збільшити експорт. Так, цьогоріч Україна експортувала майже 30 тисяч тонн круп на суму 12,2 мільйона доларів. Як повідомляє прес-служба Мінагропроду, про це сказав міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк.

Він також поінформував, що серед найбільш вживаних українцями круп найбільше було вироблено гречаної крупи - 50,5 тисячі тонн, рису - 29,4 тисячі тонн, та пшоняних круп - 11,7 тисячі тонн. Також М.Присяжнюк відзначив активну динаміку експорту круп’яних виробів цього року.

«Варто зазначити, що цьогоріч найбільше закупили українських круп Російська Федерація - 15 тисяч тонн, Білорусь - 3,9 тисячі тонн, Молдова - 3,2 тисячі тонн та Азербайджан - 1,3 тисячі тонн», - додав М.Присяжнюк.