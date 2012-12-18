В Україні за 11 місяців виробництво соняшникової олії зросло більш ніж на 18%

В Україні за підсумками січня-листопада 2012 року вироблено 3,251 млн тонн соняшникової нерафінованої олії, що на 18,1% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, у листопаді ц.р. в країні вироблено 327 тис. тонн олії, що у 8,1% менше, ніж у жовтні 2012 року, і на 0,1% менше, ніж у листопаді 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами галузевої асоціації «Укроліяпром» виробництво соняшникової олії в Україні в 2012/2013 маркетинговому році (вересень 2012 р. - серпень 2013 р.) може скоротитися до 3,6 млн тонн із 3,8 млн тонн у минулому маркетинговому сезоні у зв'язку зі зменшенням врожаю соняшника.

Водночас експорт соняшникової олії очікується на рівні минулого року - 3,2 млн тонн.