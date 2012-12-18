В Україні виробництво обробленого молока за 11 місяців зросло на 6,4% - до 843 тис. т

В Україні за підсумками січня-листопада 2012 року виробництво рідкого обробленого молока збільшилося на 6,4%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, і становило 843 тис. тонн, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, у листопаді ц.р. було вироблено 70,6 тис. тонн молока, що на 6,1% менше, ніж у жовтні 2012 року, і на 7,2% більше, ніж у листопаді 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за підсумками 2011 року виробництво рідкого обробленого молока зросло на 6,1% порівняно з 2010 роком - до 859 тис. тонн.