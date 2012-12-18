В Україні виробництво кисломолочних продуктів за 11 місяців зросло на 3,4% - до 449 тис. тонн

В Україні у січні-листопаді 2012 року виробництво кисломолочних продуктів виросло на 3,4% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 449 тис. тонн, повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, в листопаді ц.р. виробництво кисломолочних продуктів в Україні становило 37,9 тис. тонн, що на 8% менше, ніж у жовтні 2012 року, і на 9,2% більше, ніж у листопаді 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, в 2011 році в Україні виробництво кисломолочних продуктів скоротилося на 1,6% порівняно з 2010 роком - до 469 тис. тонн.