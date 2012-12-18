«Укрцукор» прогнозує цукровій галузі збитки у розмірі 1 млрд грн

Збитки цукрової галузі на тлі збільшення витрат на виробництво цукру і низької ціни його реалізації можуть становити у 2012/2013 маркетинговому році (МР, вересень 2012 р. — серпень 2013 р.) близько 1 млрд грн. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН висловив голова правління Національної асоціації цукровиробників України «Укрцукор» Микола Ярчук (Повний текст інтерв'ю агентству УНІАН: «Голова асоціації "Укрцукор": «Сьогоднішня ціна на цукор - це свого роду SOS »».).

«Якщо середні витрати на виробництво цукру сьогодні становлять 6,500-7,500 грн за тонну, то ми продаємо цукор по 4,900 грн, а це вже майже 1 млрд грн збитків одержать наші цукрові компанії і заводи», - зазначив М.Ярчук. За його словами, виробництво цукру в поточному сезоні становитиме близько 2,1 млн тонн, а не 1,8 млн тонн, як прогнозувалося раніше. Збільшення виробництва відбулося завдяки зростанню цукристості буряку до 400 ц/га з 360 ц/га у минулому маркетинговому році.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України знизив мінімальні ціни на цукор (без урахування ПДВ) на поточний маркетинговий рік (вересень 2012 р. - серпень 2013 р.) до 4083,33 грн/тонну з 4925,14 грн/тонну.

На початку жовтня асоціація «Укрцукор» зверталася до уряду з проханням знизити мінімальну закупівельну ціну на цукор у зв'язку із зниженням цін на внутрішньому ринку.