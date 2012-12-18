Адмінпослуги у земельній сфері у 2013 році подешевшають на 20%

Плата за адміністративні послуги у земельній сфері в 2013 році знизиться на 20% порівняно з поточним роком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Державного агентства земельних ресурсів Євген Бердников на конференції «Земельна реформа: впровадження Національної кадастрової системи».

За його словами, з 1 січня 2013 року відповідати за видачу документів на землю будуть Центр Державного земельного кадастру і Держземагентство. При цьому реєструвати право власності та інші права на землю будуть державні реєстратори в районах і містах обласного значення.

Є.Бердников додав, що завдяки введенню нової системи реєстрації прав на землю, плата за адміністративні послуги знизиться на 20% порівняно з поточним роком.

Він уточнив, що для держреєстраторів передбачено персональний цифровий підпис, а також вводиться персональна відповідальність за порушення термінів реєстрації.

За словами голови Держземагентства Сергія Тимченка, штрафи за порушення держреєстраторами термінів видачі документації та інші порушення вперше становлять 20-50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-850 грн), вдруге — 50-300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-5100 грн), а за порушення втретє реєстраторові загрожує звільнення з посади.

Є.Бердников також відзначив, що у новій системі вирішено питання з кадастровими номерами земельних ділянок, які привласнюються автоматично, при формуванні земельної ділянки і внесенні інформації про неї до кадастру.

Як повідомляв УНІАН, планується, що з 1 січня 2013 року для всіх охочих буде відкрито доступ до автоматизованої системи Держземкадастру через Інтернет. Зокрема, на ортофотопланах можна буде побачити межі адміністративно-територіальних утворень, межі індексних кадастрових зон і кварталів, межі земельних ділянок, їх кадастрові номери, з вказівкою форми власності або користування, обмеження у використанні земель.

2 серпня 2011 р. Президент України Віктор Янукович підписав Закон України № 3613–VI «Про Державний земельний кадастр», прийнятий Верховною Радою 7 липня 2011 р.

Закон визначає, що Державний земельний кадастр – єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах Державного кордону України, про їх цільове призначення, обмеження в їх використанні, а також про дані щодо кількісної і якісної характеристики земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами.

Планується, що до 2020 року повністю завершиться інформаційне наповнення Державного земельного кадастру.