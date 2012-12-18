«Укрцукор» підвищив оцінку експортного потенціалу України

Експортний потенціал цукру в Україні в поточному маркетинговому році (МР: вересень 2012 р. - серпень 2013 р.) становить близько 500 тис. тонн.

Про це в інтерв'ю УНІАН сказав голова правління Національної асоціації цукровиробників України «Укрцукор» Микола Ярчук (Повний текст інтерв'ю: «Голова асоціації "Укрцукор": «Сьогоднішня ціна на цукор - це свого роду SOS»»).

«У нас потенціал сьогодні як мінімум 500 тис. тонн. Як розвиватимуться ринки, як нас на них пускатимуть - складно спрогнозувати, але я думаю, що та кількість цукру, яку було експортовано минулого року (167 тис. тонн), буде відправлено і цього року», - сказав М.Ярчук.

Нагадаємо, раніше асоціація «Укцукор» прогнозувала експортні можливості цукру в обсязі 300-400 тис. тонн.

За словами М.Ярчука, географія експорту українського цукру становить понад 20 країн. До того ж на сьогодні ведуться переговори щодо поставок цукру на нові ринки, зокрема, в Об'єднані Арабські Емірати.

Обсяг виробництва цукру в поточному МР, за оцінками асоціації «Укрцукор», становитиме близько 2,1 млн тонн проти 2,33 млн тонн у минулому МР. Потреби внутрішнього ринку становлять близько 1,8 млн тонн.