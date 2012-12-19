МНС готується до погіршення погоди в акваторії Чорного та Азовського морів

Перший заступник міністра надзвичайних ситуацій Віталій Бут доручив регіонам посилити підготовку до погіршення погодних умов в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, 18 грудня під час селекторної наради з керівниками територіальних підрозділів МНС щодо ліквідації наслідків негоди відповідні доручення були надані керівникам Миколаївської, Одеської, Запорізької, Херсонської областей, Криму і Севастополя.

МНС уже передало штормові попередження місцевій владі та керівникам портів.

Рятувальники Севастополя налагодили взаємодію з Чорноморським Флотом Російської Федерації, Севастопольською морською охороною, Військово-морськими силами України та іншими відомствами.

Проведено перевірку техніки, яка залучатиметься до ліквідації можливих надзвичайних ситуацій, а також були заздалегідь проведені навчання для відпрацювання дій рятувальників у таких випадках. Крім того, розроблені плани надання допомоги підрозділів МНС одного регіону іншому.

Під час наради В.Бут окремо наголосив на необхідності посилення роз'яснювальної роботи з громадянами, зокрема рибалками. Це пов'язано з тим, що зафіксовані непоодинокі випадки виходу рибалок у море під час шторму, які закінчувалися трагічно.