Площі посівів кукурудзи можуть збільшити на 5-7%

Площі посівів кукурудзи в Україні в 2013 році можуть бути збільшені на 5-7%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в середу повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк.

«Ми сподіваємося, що обсяг площ кукурудзи буде збільшено на 5-7% порівняно з цим роком», - повідомив міністр.

Нагадаємо, у 2012 році площа посівів кукурудзи становила близько 4,6 млн гектар.

Міністр також наголосив необхідність стимулювання вирощування ячменю.

«Що стосується ярового ячменю... плани є на те, щоб зберегти обсяги посівів минулого року», - сказав М.Присяжнюк.

Як повідомляв УНІАН, за останніми прогнозними даними Мінагропроду, врожай зернових і зернобобових культур в Україні в 2012 році становитиме 46,2 млн тонн. Урожай кукурудзи очікується обсягом понад 21 млн тонн.

У 2011 році в Україні було зібрано 56,7 млн тонн зерна.