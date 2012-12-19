Завтра набуде чинності закон про продовження мораторію на продаж сільгоспземель

З 20 грудня 2012 року набуде чинності Закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України», який продовжує мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2016 року.

Закон опублікований у газеті «Голос України» № 241 від 19 грудня 2012 року.

Згідно з публікацією, Кабінету Міністрів України доручається в шестимісячний термін з дня набуття чинності законом розробити і подати на розгляд Верховній Раді проект закону про оборот земель сільськогосподарського призначення.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада 2012 року ВР ухвалила цей закон. За нього проголосувало 269 народних депутатів з 348 зареєстрованих у сесійній залі. Законом передбачено продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2016 року.

Документ ухвалили при повторному розгляді, оскільки спочатку не набрав необхідної кількості голосів, тому що в ньому не було норми про продовження мораторію. Усі поправки приймалися в сесійній залі “з голосу”.