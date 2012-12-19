Україна готується до експорту кукурудзи на ринок США - Присяжнюк

Україна готується до експорту кукурудзи на ринок США і проводить відповідне узгодження фітосанітарних норм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в середу повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк.

«Ми почали робочий процес щодо узгодження фітосанітарних норм стосовно можливості поставок кукурудзи на американський ринок», - заявив М.Присяжнюк.

За його словами, експорт кукурудзи на американський ринок підвищить імідж зернової групи загалом.

До того ж міністр не дав прогнозів щодо початку фізичних поставок кукурудзи та їхніх обсягів.

М.Присяжнюк також повідомив, що на сьогодні на стадії укладення контрактів перебуває експорт кукурудзи до Китаю. «Наскільки мені відомо, зараз 3-4 компанії перебувають якраз у Китаї на укладенні контрактів», - уточнив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня один із найбільших агрохолдингів в Україні Ukrlandfarming підписав меморандум про співробітництво з поставок кукурудзи з найбільшим китайським виробником продуктів харчування China Oil & Foodstuffs Co.

Ukrlandfarming планує поставити до Китаю впродовж 2012-2013 років від 500 до 700 тис. тонн кукурудзи. Перші поставки кукурудзи до Китаю буде здійснено до кінця цього року.

За інформацією китайського інформаційного агентства «Синьхуа», за підсумками 2012 року обсяг імпорту кукурудзи до Китаю становитиме близько 5 млн тонн. У 2011 році ця цифра становила 1,75 млн тонн.

За інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства, у листопаді ц.р. Україна вперше за свою історію отримала офіційний дозвіл на поставки кукурудзи на китайський ринок обсягом до 5 млн тонн. Цього ж місяця було завершено узгодження фітосанітарних вимог щодо поставок кукурудзи до Китаю.

Станом на 6 грудня ц.р. із України було експортовано 4,7 млн тонн кукурудзи. За оцінками Мінагропроду, врожай кукурудзи в Україні в 2012 році становитиме близько 21 млн тонн.