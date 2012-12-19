АМК почав розслідування на ринку карамелі

Антимонопольний комітет України розпочав розслідування на ринку карамелі України та ініціював зустріч із представниками асоціації «Укркондпром», а також представниками кондитерських підприємств для обговорення проблем галузі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

Коментуючи підсумки зустрічі, голова АМК Василь Цушко зазначив: «Антимонопольний комітет як ніхто інший зацікавлений, щоб конкурентний ринок працював як годинник. Наша мета - не накладення штрафів, мета комітету - розвиток і захист конкуренції».

Як сказано в повідомленні, В.Цушко пояснив, що розслідування на ринку карамелі проводиться у зв'язку зі зверненням громадян щодо підвищення цін на кондитерську продукцію, а також у зв'язку з розглядом цілої низки справ, порушених на підставі ознак поширення недостовірної інформації про кондитерські вироби.

Глава АМК закликав учасників ринку кондитерської продукції виробити загальні правила професійної роботи на ринку - такі ж, які працюють в інших галузях, а також запропонував представникам «Укркондпрома» провести кілька додаткових спільних заходів, зокрема в режимі веб-конференції для попередження порушень конкурентного законодавства.