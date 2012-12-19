Аграрний фонд закупив за форвардом ще 214 тис. тонн зерна

Аграрний фонд України 14 грудня п.р. взяв участь в торгах на Аграрній біржі, у результаті чого з українськими аграріями було укладено 72 форвардні контракти на поставку 214 тис. тонн зернових культур.

Про це повідомляється на офіційному сайті фонду.

Відзначається, що загалом у рамках державних форвардних закупівель зерна врожаю 2013 року було закуплено 774 тис. тонн зерна.

Крім того, наголошується в повідомленні, Аграрний фонд може провести додаткову закупівлю зерна в обсязі 250 тис. тонн у лютому-березні 2013 року за умови наявності відповідного фінансування.

Нагадаємо, згідно вересневої постанови Кабміну, з поточного року виплати за форвардними контрактами на зерно будуть здійснюватися в 2 етапи, перший з яких, авансовий, становитиме 50% мінімальної інтервенційної ціни, а другий, остаточний, буде розрахований на основі середньозваженої ціни фіксингу, яка утвориться на Аграрній біржі на момент переоформлення зерна. Плата за використання авансових коштів буде розрахована на основі інформації Нацбанку про середньозважений відсоток за банківськими кредитами, наданими строком до 12 календарних місяців. Термін поставки та остаточного розрахунку буде визначатися умовами контракту.