Експорт зерна з України з початку маркетингового року перевищив 13 млн тонн

Обсяг експортованого зерна з України поточного маркетингового року (МР, липень 2012 р. - червень 2013 р.), станом на 18 грудня, становив 13,36 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням Мінагропроду, до вказаної дати було експортовано 5,7 млн тонн пшениці, зокрема продовольчої - 4,85 млн тонн, 5,66 млн тонн кукурудзи, 1,82 млн тонн ячменю.

Крім того, в припортових елеваторах знаходиться 1,07 млн тонн зернових культур, у їх числі 119 тис. тонн пшениці. Зазначається, що на кораблі завантажено 375 тис. тонн зернових, серед яких 106 тис. тонн пшениці з підготовлених до вантаження 123,5 тис. тонн.

Загалом, обсяг експортованого й підготовленого до експорту зерна, за оцінками Мінагропроду, становить близько 14,8 млн тонн, зокрема 5,9 млн тонн пшениці.

Раніше Мінагропрод і зернотрейдери домовилися про безперешкодний експорт із країни поточного маркетингового року 5,5 млн тонн пшениці. Наприкінці листопада Мінагропрод попередив зернотрейдерів про необхідність посилити контроль над обсягами експорту зерна. При цьому для зупинки експорту зернотрейдерам необхідно було виконати зобов'язання, що залишилися, за укладеними експортними контрактами.

Міністерство очікує, що загалом експорт зерна поточного маркетингового року становитиме 21-22 млн тонн.