«Авангард» у листопаді збільшив виробництво яєць на 3%

Одна з найбільших агропромислових груп України «Авангард» у листопаді 2012 року збільшила виробництво яєць на 3% порівняно з аналогічним місяцем 2011 року - до 527 млн ​​штук, переробку яєць на 2% - до 94 млн штук.

Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому на Лондонській біржі.

Згідно з біржовим повідомленням, в листопаді ц.р. загальне поголів'я птиці зросло в річному вираженні на 12,9% - до 28 млн, у тому числі несучок на 12,5% - до 22,5 млн. Наголошується, що до 30 листопада близько 30% загального поголів'я птиці містилося у нових пташниках комплексів «Авіс» і «Чорнобаївське».

Експорт яєць у листопаді 2012 р. скоротився до 402 млн штук з 451 млн в листопаді минулого року. Згідно зі звітом, зниження експорту в листопаді пояснюється великими поставками попередніх місяців.

Крім того, компанія відзначає, що кілька її господарств пройшли сертифікацію і перевірку якості продукції для експорту на ринок Європейського Союзу. Поставки продукції на європейський ринок розцінюються компанією як пріоритетні.

Нагадаємо, 4 грудня 2012 р. на засіданні постійного комітету з питань харчування та здоров'я тварин (SCOFCAH) Гендиректорату Єврокомісії усі країни - члени ЄС проголосували за надання Україні дозволу на експорт продукції птахівництва на ринок ЄС, в тому числі м'яса домашньої та дикої птиці, яєць і яєчних продуктів. На погодження відповідних змін до Регламенту Єврокомісії та надання програми контролю сальмонели з боку України буде потрібно близько 2-3 місяців.

Довідка УНІАН. Холдинг «Авангард» (Avangard) - одна з найбільших агропромислових груп України, компанії якої спеціалізуються на виробництві курячих яєць і продуктів яєчної переробки.

Згідно зі звітом «Фінансово-аналітичної групи «Про-Консалтинг», «Авангард» виробляє 32% загального обсягу виробництва курячих яєць в Україні (51% загального обсягу яєць, вироблених на промислових підприємствах) і 87% загального обсягу сухих яєчних продуктів, вироблених в Україні за 2011 рік. Підприємства групи розташовані в 14 з 24 областей України та в АР Крим.

У 2011 році «Авангард» збільшив чистий прибуток до 196 млн дол., що на 6,2% перевищило показник 2010 року, а виручка за минулий рік зросла на 26% - до 553 млн дол.