В Україні завтра збережеться морозна погода, на півдні – хуртовини

В Україні завтра збережеться морозна погода, без істотних опадів, на півдні – хуртовини.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 21 грудня буде хмарно з проясненнями. У південній частині сніг, хуртовини, пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, вночі у Приазов'ї місцями 25 м/с; температура вночі 5-10°, вдень 3-8° морозу; в Криму вночі та вдень від 4° морозу до 1° тепла, на Південному узбережжі Криму 2-5° тепла.

На решті території вночі без істотних опадів, вдень у північних, центральних та більшості західних областях невеликий сніг; вітер східний, 7-12 м/с, на сході пориви 15-20 м/с; температура вночі 12-17° морозу, на Прикарпатті та Сумщині до 20° морозу, вдень 8-13° морозу; на Закарпатті вночі 5-10°, вдень 0-5° морозу. На дорогах країни ожеледиця.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 8-13° морозу.

У столиці ночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 9-11° морозу.