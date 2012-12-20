Аграрний фонд має намір продати зернотрейдерам 300 тис. тонн пшениці для експорту

Аграрний фонд України має намір продати українським зернотрейдерам 300 тис. тонн пшениці з можливістю їх подальшого експорту. Про це журналістам у четвер повідомив в.о. міністра аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.

«Ми цю кількість зерна (300 тис. тонн - УНІАН) вирішили експортувати», - сказав М.Присяжнюк.

Він також відзначив, що зазначений обсяг пшениці для експорту зернотрейдери мають узгодити між собою, до того ж з боку держави перешкод для експорту не буде.

М.Присяжнюк додав, що, таким чином, експорт пшениці поточного маркетингового року (липень 2012 р. - червень 2013 р.) може становити понад 6 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, станом на 18 грудня було експортовано 13,4 млн тонн зерна, зокрема 5,7 млн тонн пшениці.

Раніше Мінагропрод і зернотрейдери домовилися про безперешкодний експорт з країни поточного маркетингового року 5,5 млн тонн пшениці. Наприкінці листопада Мінагропрод попередив зернотрейдерів про необхідність посилити контроль над обсягами експорту зерна.

Міністерство прогнозувало, що загалом експорт зерна поточного маркетингового року становитиме 21-22 млн тонн.