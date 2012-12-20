Україна скоротила посіви озимих під урожай 2013 року на 2,5%

Площі посівів озимих зернових і зеленого корму, включаючи ріпак, під урожай 2013 року в Україні становлять 9,2 млн га, що на 2,5% менше площ аналогічних посівів минулого року. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з даними Держстату, площі посівів озимих зернових культур в Україні скоротилися на 3,5%, до 8,107 млн га. Зокрема площі під пшеницею і тритикале скоротилися на 0,2%, до 6,69 млн га, житом — на 4,3%, до 0,304 млн га, ячменем — на 19,5%, до 1,1 млн га.

До того ж площі посівів під озимий ріпак становлять 1,03 млн га, що на 7,2% більше від минулого року.

Раніше Мінагропрод заявляв, що озимими культурами під урожай 2013 року планується засівати близько 9,1 млн га, зокрема озимими зерновими культурами - 8,1 млн га і озимим ріпаком - 0,9 млн га.

Довідка УНІАН. Озимі на зерно і зелений корм під урожай 2011 року були посіяні на площі 9,258 млн га, що на 8,1% нижче від показника 2010 року.