Мінагропрод збільшив прогноз експорту зерна в 2012/2013 МР до 23 млн тонн

Міністерство аграрної політики і продовольства України підвищило прогноз щодо експорту зерна в 2012/2013 маркетинговому році (МР, липень 2012 р. - червень 2013 р.) до 23 млн тонн з раніше озвучених 21-22 млн тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний прогноз зробив сьогодні заступник директора департаменту економічного розвитку Міністерства аграрної політики і продовольства Сергій Петренко.

«Можливості експорту в 2012/2013 маркетинговому році оцінюються приблизно в 23 млн тонн», - повідомив С.Петренко.

Він також припустив, що до кінця року з України буде експортовано близько 14,8 млн тонн зерна, зокрема 5,8 млн тонн пшениці.

Як повідомляв УНІАН, станом на 18 грудня було експортовано близько 13,4 млн тонн зерна, зокрема 5,7 млн тонн пшениці, 5,7 млн тонн кукурудзи, 1,8 млн тонн ячменю.

Раніше Мінагропрод і зернотрейдери підписали меморандум, в якому домовилися, що експорт зерна з України у 2012/2013 МР не перевищить 19,4 млн тонн, зокрема 4 млн тонн пшениці, 3 млн тонн ячменю і 12,4 млн тонн кукурудзи. Граничний обсяг експорту пшениці пізніше було відкориговано учасниками меморандуму до 5,5 млн тонн, після чого зернотрейдери мали зупинити її експорт.

20 грудня п.р. Мінагропрод повідомив про намір Аграрного фонду продати зернотрейдерам 300 тис. тонн пшениці з можливістю її подальшого експорту. Таким чином прогноз експорту пшениці в поточному МР було збільшено до понад 6 млн тонн.