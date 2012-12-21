Україна в 2012 році збільшила експорт сільгосппродукції на 20% - до 17 млрд доларів

Вітчизняна сільгосппродукція користується постійним попитом на зовнішньому ринку та займає на ньому одну з провідних позицій. Проте аграрії повинні бути готові до постійної конкуренції з іншими країнами, а Україна повинна стати виробником широкого спектру сільгосппродукції, яка експортується за кордон. Про це під час підсумкового засідання Колегії заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк, інформує прес-служба Мінагрополітики.

«Ми повинні розуміти, що ринок сільгосппродукції та продуктів харчування є дуже жорстким. І тому вітчизняні виробники мають бути готові до конкуренції з розвинутими країнами, які на зовнішніх ринках вже присутні багато років», - зазначив керівник Мінагрополітики.

Міністр наголосив, що цього року Україна експортує сільгосппродукції на 17 мільярдів доларів, що майже на 20 відсотків більше, ніж минулого. Збільшенню цих показників сприяв і той факт, що для вітчизняної продукції відкрився ринок ЄС.

«Для нас важливо, що в цьому році ми наростили обсяги експорту сільгосппродукції та продуктів харчування до країн ЄС. На сьогодні країни Європи посідають друге місце за споживанням нашої продукції. Це свідчить про те, що нашу продукцію визнали», - зазначив М.Присяжнюк.

Також міністр зауважив, що Україна має найближчими роками перетворитися на виробника майже всіх груп сільгосппродукції.

«На сьогодні ми розуміємо, що зовнішні ринки чекають від нас зернову, олійну та інші групи сільгосппродукції. Тож наразі природно-кліматичні умови, які існують в Україні, дозволяють вирощувати майже всі групи сільськогосподарських культур, за винятком екзотичних овочів і фруктів», - зазначив міністр.

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