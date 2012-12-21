Мінагропрод прогнозує збільшення виробництва основних сільгоспкультур у 2013 році

Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозує збільшення виробництва зернових культур, а також цукрових буряків і соняшнику в 2013 році. Про це повідомляє прес-служба міністерства з посиланням на інформацію директора Департаменту землеробства Олександра Демидова.

«За рахунок використання сортових ресурсів можна збільшити на 20-30% обсяги виробництва озимих зернових культур і сої, на 30-45% - кукурудзи, на 30-40% - цукрових буряків, а також на 25-50% - соняшнику», - повідомив Олександр Демидов.

Він зазначив, що в структурі посівів у 2013 році передбачено збільшення зернового клину: озимі зернові під урожай 2013 посіяно на площі 8,1 млн га, зокрема 6,7 млн ​​га під пшеницею, 1,1 млн га під ячменем і 0,304 млн га під житом. Демидов зазначив, що стан озимих цього року вище середніх показників за останні 10 років.

За даними Міністерства, наступного року планується збільшити посівні площі під кукурудзою - до 4,5 млн га з 4,36 млн га в 2012р, рапсом - до 1,06 млн га з 0,56 млн га, цукровим буряком - до 0, 49 млн га з 0,46 млн га. Водночас у 2013 р. очікується скорочення посівів соняшнику до 3,9 млн га з 4,9 млн га.

Як повідомляв УНІАН, валовий урожай зернових і зернобобових культур в Україні в поточному році становитиме близько 46,5 млн тонн, зокрема близько 16 млн тонн пшениці, 7 млн ​​тонн ячменю, 0,7 млн ​​тонн жита, 21 млн тонн кукурудзи.

За даними Держстату, площі посівів озимих зернових та зеленого корму, включаючи ріпак, під урожай 2013 року в Україні становили 9,2 млн га, що на 2,5% менше площ аналогічних посівів у минулому році. До того ж площі посівів озимих зернових культур в Україні скоротилися на 3,5%, до 8,107 млн га, а площі посівів під озимий ріпак становили 1,03 млн га, що на 7,2% більше минулого року.

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