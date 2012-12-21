Група «Креатив» до 2014 року збільшить обсяги переробки сої втричі - до 270 тис. тонн

Агропромислова група «Креатив», один з лідируючих виробників масложирової продукції в Україні, має намір до 2014 року збільшити потужності з переробки сої до 270 тис. тонн на рік з нині діючих 88 тис. тонн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі групи.

Нагадаємо, група "Креатив" займає друге місце за обсягами переробки сої в Україні. Завод групи (м.Кіровоград) виробляє базову соєву продукцію - соєва олія і соєвий кормовий шрот, а також високомаржинальні продукти, зокрема ізольований соєвий білок, соєвий концентрат, текстурат і соєве борошно.

Довідка УНІАН. Промислова група «Креатив» є одним з лідерів ринку жирів і маргаринів з ринковою часткою понад 30%. Група володіє трьома заводами з переробки соняшникового насіння із загальним річним обсягом близько 1,1 млн тонн. Також група "Креатив" володіє чотирма заводами з виробництва модифікованих жирів і маргаринів із загальним річним обсягом виробництва понад 200 тис. тонн готової продукції. Крім того, група займається переробкою соєвих бобів і розвиває сільськогосподарський напрямок, до якого входить рослинницькі господарства, завод з переробки пелет і тваринницький комплекс. Компанія випускає масложирову продукцію під ТМ "Сонола", ТМ "Делікон" і ТМ "Дивне".