Сходи озимих отримано на 96% посівних площ

Сходи озимих зернових, станом на 21 грудня, отримано на 7,8 млн га, що становить 96% від посівних площ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Згідно з даними моніторингу посівів, у хорошому й задовільному стані перебувають 7,1 млн га, або 92% сходів, у слабкому й прорідженому - 0,7 млн га, або 8% сходів.

Зазначається, що в агрогосподарствах АРК Крим сходи отримано на 252,4 тис. га, або 60% посівних площ, у Луганській області - 241,8 тис. га, або 73%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, площі посівів озимих зернових і зеленого корму, включаючи ріпак, під урожай 2013 року в Україні становлять 9,2 млн га, що на 2,5% менше, ніж минулого року. При цьому площі посівів озимих зернових культур в Україні скоротилися на 3,5%, до 8,107 млн га, а площі посівів під озимий ріпак становили 1,03 млн га, що на 7,2% більше минулого року.