Президент перепризначив Присяжнюка міністром агрополітики та продовольства України

Президент України Віктор Янукович перепризначив міністром аграрної політики і продовольства України Миколу Присяжнюка.

Про це йдеться у тексті указів (№ 749/2012 - про звільнення і № 750/2012 - про призначення від 24 грудня), розміщених на сайті глави держави.

Довідка УНІАН. Микола Присяжнюк народився 13 січня 1960 р. у селі Ксаверів Малинського району Житомирської області. У 1996 році закінчив Донбаський гірничо-металургійний інститут (за фахом "будівельник").

З травня 2006 року - народний депутат України V скликання від Партії регіонів (№ 99 у списку). Член Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

З листопада 2007-го - народний депутат України VI скликання від ПР.

11 березня 2010 призначений Міністром агрополітики України в уряді Миколи Азарова.

9 грудня 2010 в результаті оптимізації системи центральних органів влади Мінагрополітики було реорганізовано, у результаті з'явилися Міністерство аграрної політики і продовольства, яке очолив М.Присяжнюк.

Член Партії регіонів.

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