Російська «Альфа-групп» купує IDS Borjomi

Структура «Альфа групп» російського бізнесмена Михайла Фрідмана купує контрольний пакет виробника мінеральної води IDS Borjomi, повідомляє Reuters з посиланням на представника «Альфа-Банку».

Цей російський банк виступає консультантом даної угоди.

Серед активів IDS Borjomi - завод з разливу мінеральної води в Боржомі (Грузія), два заводи мінеральних вод в Україні – Миргородський і Моршинський, а також завод у РФ.

Сума угоди з придбання активів IDS Borjomi може становити близько 300 мільйонів доларів, повідомила газета «Коммерсант» з посиланням на джерела. Міноритарна частка залишиться у діючих акціонерів, спадкоємців бізнесмена Бадрі Патаркацішвілі.

Представник «Альфа-банку» відмовилася повідомити суму угоди.

На актив також претендували, за даними російських ЗМІ, Standard Capital, TPG, Klever Asset Management, АФК Система, фонд, близький до президента Міжнародної шахової федерації Кірсана Ілюмжинова.

Восени 2012 року на російські та українські активи групи було накладено арешт у рамках справи про можливе шахрайство і легалізацію підприємцем Борисом Березовським майна і грошових коштів.