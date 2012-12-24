У Нормандії 15 тисяч французів залишилися без питної води

Брюссель. У французькій Нормандії 15 тисяч осіб залишилися без питної води.

Як повідомляє Інтернет-версія французького видання Le Figaro, проблема торкнулася 34 комун регіону Верхня Нормандія.

Видання зазначає, що причиною проблем стали потужні дощі, які принесли до підземних вод значну кількість глини та мулу.

Регіональне агентство з питань охорони здоров’я попросило французів не вживати воду з-під кранів до появи нової інформації.