Новий температурний рекорд встановлено у ФРН на святвечір

Абсолютний температурний рекорд для передодня Різдва встановлений в Німеччині: в Мюнхені в понеділок повітря прогрілося до 20,7 градусів, інформує метеорологічний інститут мюнхенського університету. Про це повідомляють РІА «Новости».

До того ж температурний рекорд у святвечір був побитий вдруге за день. Раніше німецькі метеорологи повідомили, що в понеділок у Фрайбурзі (федеральна земля Баден-Вюртемберг) було зафіксовано 18,5 градуса тепла. До цього найтепліший день 24 грудня був у місті Баден-Баден у 1983 році. Тоді повітря прогрілося до 17,8 градуса.

Аномально тепла погода в поєднанні з дощами стала причиною не типових для передодня Різдва паводків у ряді районів на півдні і заході Німеччини. Фахівці служби моніторингу та попередження про паводки землі Баварія побоюються, що найближчим часом загроза підтоплення населених пунктів виникне в північній частині басейну Дунаю. Також можливе ускладнення паводкової обстановки на Майні і Рейні. Є загроза часткового підтоплення таких великих міст, як Дюссельдорф і Кельн.