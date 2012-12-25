Kernel залучить в одного з російських банків кредит на 170 млн дол.

Варшава. Один з найбільших в Україні агропромислових холдингів Kernel залучить у російського банку 170 млн дол. кредиту на рефінансування корпоративних боргів.

Про це компанія повідомила в системі розкриття інформації Варшавської фондової біржі.

Кредит буде оформлений на одну з компаній - Kernel Trade LLC, що входить у холдинг, і виділений у двох траншах: 100 млн дол. на 5 років і 70 млн на 18 місяців.

Як повідомляв УНІАН, за даними на 30 вересня поточного року, уся заборгованість компанії становила близько 950 млн дол., майже 700 млн дол. з якої - короткостроковий борг.

Активи компанії на цей же період становили 2,540 млрд дол.

Довідка УНІАН. У контрольований українським бізнесменом Андрієм Веревським холдинг Kernel входять близько 70 компаній різної спеціалізації, але одними з головних джерел його доходів є переробка і продаж соняшникової олії і експорт зернових.

Kernel, який вийшов на Варшавську фондову біржу в 2007 році, є найбільшою за капіталізацією українською компанією на польському ринку, акції якої з минулого року включені до індексу "блакитних фішок". Капіталізація компанії, понад 60% акцій якої перебувають у вільному обігу (free float) на закриття 3 грудня становила майже 1,8 млрд доларів.

Минулого 2012 фінансового року, що закінчився 31 червня, компанія скоротила чистий прибуток на 9% - до 206,7 млн ​​доларів при зростанні виручки на 14% - до майже 2,2 млрд дол.