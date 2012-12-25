Експорт зерна у січні становитиме близько 2 млн тонн - експерт

Експорт зерна у січні 2012-2013 маркетингового року (МР, липень 2012 - червень 2013 р.) становитиме близько 2 млн тонн проти 3 млн тонн у грудні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив президент Української зернової асоціації (УЗА) Володимир Клименко.

«Може бути мільйона два (тонн). Січень - завжди важкий місяць. Експорту не сприяють і погода, і свята», - сказав В.Клименко.

Він зазначив, що в зазначений обсяг зерна для експорту, найімовірніше, увійдуть і 300 тис. тонн пшениці, які в грудні запропонував до продажу зернотрейдерам Аграрний фонд України.

За словами Клименка, Аграрний фонд розраховує отримати від продажу пшениці близько 800 млн грн. Експерт відзначив, що зернотрейдери готові придбати пшеницю з Аграрного фонду після того, як вивчать її якість.

В.Клименко також уточнив, що Аграрний фонд має намір врегулювати механізм продажу 300 тис. тонн пшениці зрізу після нового року.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики та продовольства України підвищило прогноз експорту зерна в 2012/2013 МР до ​​23 млн тонн з раніше озвучених 21-22 млн тонн.

Станом на 18 грудня було експортовано близько 13,4 млн тонн зерна, зокрема 5,7 млн ​​тонн пшениці, 5,7 млн ​​тонн кукурудзи, 1,8 млн тонн ячменю.

Раніше Мінагропрод та зернотрейдери підписали меморандум, за яким домовилися, що експорт зерна з України в 2012/2013 МР не перевищить 19,4 млн тонн, зокрема 4 млн тонн пшениці, 3 млн тонн ячменю і 12,4 млн тонн кукурудзи. Граничний обсяг експорту пшениці пізніше був відкоригований учасниками меморандуму до 5,5 млн тонн, після чого зернотрейдери повинні були зупинити її експорт.

20 грудня п.р. Мінагропрод повідомив про намір Аграрного фонду продати зернотрейдерам 300 тис. тонн пшениці з можливістю їхнього подальшого експорту. Таким чином прогноз експорту пшениці в поточному МР був збільшений до понад 6 млн тонн.